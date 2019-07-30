СЕГОДНЯ 05:38 2019-07-30T05:38:22+03:00

Погода на Ямале 30 июля: почти повсеместно пройдут дожди Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 30 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +18 градусов, облачно и дождливо. Ветер северо-восточный 11 м/с.

В Ноябрьске +25 градусов. Днем малооблачно и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7 м/с.

В Новом Уренгое +21 градус, облачно и без осадков. Ветер восточный 8 м/с.

В Надыме +24 градуса, малооблачно, небольшой кратковременный дождь пройдет только утром. Ветер восточный 7 м/с.

В Губкинском +25 градусов, облачно, дождь, гроза. Ветер восточный 7 м/с.

В Тарко-Сале +22 градуса, переменная облачность, утром пройдет дождь, днем – солнечно. Восточный ветер 6 м/с.

В Муравленко +25 градусов, малооблачно. Кратковременный дождь пройдет утром, вечером ожидается гроза. Юго-восточный ветер 8 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, пасмурно. Весь день будет идти дождь. Северо-восточный ветер 11, с порывами до 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU