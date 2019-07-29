2019-07-29T16:00:06+03:00
Общество

Ямальские юноши и девушки смогут проявить себя в автомногоборье

Участвовать в нём могут подростки в возрасте 14-16 лет
Анна Полякова
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Ямальские юноши и девушки смогут проявить себя в автомногоборье Фото: yanao.ruЯмальские юноши и девушки смогут проявить себя в автомногоборье Фото: yanao.ru
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В Новом Уренгое 26-30 сентября пройдет региональное автомногоборье. Участвовать в нём могут юноши и девушки в возрасте 14-16 лет.

Приём заявок от муниципалитетов на участие стартовал 29 июля. Записывать конкурсантов будут до 1 сентября в департаменте по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.

Участники должны продемонстрировать знания правил дорожного движения, навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим, умение быстро заменить колесо и фигурное вождение автомобиля.

Мероприятие призвано воспитать из подростков законопослушных участников дорожного движения. Автомногоборье проводится в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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