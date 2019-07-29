2019-07-29T15:26:21+03:00
Общество

В микрорайоне Мирный Нового Уренгоя приступили к строительству площадки для отдыха

Работы завершатся через два месяца
Анна Полякова
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В микрорайоне Мирный Нового Уренгоя приступили к строительству площадки для отдыха Фото: newurengoy.ruВ микрорайоне Мирный Нового Уренгоя приступили к строительству площадки для отдыха Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое началось строительство площадки для отдыха. Работы ведутся в микрорайоне Мирный за домом ¼, сообщили в администрации города. Через два месяца территорию будет не узнать.

Здесь появятся детский игровой комплекс, площадка с тренажерами для взрослых и мини-футбольное поле. Сейчас идут подготовительные работы – старые игровые элементы и тротуар демонтированы, прокладываются дорожки и устанавливается бордюрный камень.

Территория площадью около 1500 квадратных метров будет разделена на детскую и взрослую зоны, не забудут и про любителей спорта. Игровой и спортивный комплексы уже заказаны, они отвечают всем требованиям безопасности. Покрытие на площадках, а также мини-футбольном поле будет резиновым. Зону отдыха обустроят лавочками, урнами, современными светильниками.

В мэрии уточнили, что территория обустраивается в рамках проекта «Комфортная городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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