В Тарко-Сале задержали подозреваемую в краже женской сумочки с деньгами

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-29T15:10:21+03:00

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В Тарко-Сале сотрудники отдела угрозыска пуровской полиции в дежурные сутки установили подозреваемую в краже. Местная жительница 27 июля обратилась в полицию с заявлением о том, что кто-то в одном из заведений города похитил ее сумочку, в которой находились сотовые телефоны и банковские карты. Заявительница оценила ущерб в 85 тысяч рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам удалось установить злоумышленницу. Ею оказалась не судимая 29-летняя горожанка, которая, воспользовавшись моментом, когда за ее действиями никто не наблюдал, похитила сумочку.

С подозреваемой взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU