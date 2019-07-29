2019-07-29T15:10:21+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале задержали подозреваемую в краже женской сумочки с деньгами

Репутацию себе испортила ранее не судимая 29-летняя горожанка
Анна Полякова
Поделиться:
В Тарко-Сале задержали подозреваемую в краже женской сумочки с деньгами Фото: pixabay.comВ Тарко-Сале задержали подозреваемую в краже женской сумочки с деньгами Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тарко-Сале сотрудники отдела угрозыска пуровской полиции в дежурные сутки установили подозреваемую в краже. Местная жительница 27 июля обратилась в полицию с заявлением о том, что кто-то в одном из заведений города похитил ее сумочку, в которой находились сотовые телефоны и банковские карты. Заявительница оценила ущерб в 85 тысяч рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам удалось установить злоумышленницу. Ею оказалась не судимая 29-летняя горожанка, которая, воспользовавшись моментом, когда за ее действиями никто не наблюдал, похитила сумочку.

С подозреваемой взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальские юноши и девушки смогут проявить себя в автомногоборье
В микрорайоне Мирный Нового Уренгоя приступили к строительству площадки для отдыха
Половина дорожных работ в Лабытнанги уже завершена
В Новом Уренгое мошенник представился сотрудником банка и украл деньги
На Ямале маленьких кочевников готовят к школе прямо в тундре
На Ямале прогнозируется сильный ветер и грозы
Пожарный из Пурпе представит Ямал на всероссийском конкурсе профмастерства
Ямальцы помогут нуждающимся землякам собрать детей в школу
В Тазовском пройдет конкурс вещей, созданных из мусора
Заместитель генпрокурора РФ ответит на вопросы жителей Лабытнанги
Полтора миллиона рублей задолжали предприятия Салехарда работникам
«Лада» с головой мертвой кошки наводит ужас на жителей Ноябрьска
Тридцать домов могли сгореть по вине Аксарковской администрации
Многодетная семья из ЯНАО победила на всероссийском конкурсе
Администрацию Аксарки обязали выплатить 20 тысяч рублей девочке за укусы собаки