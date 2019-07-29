Половина дорожных работ в Лабытнанги уже завершена

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-29T15:21:14+03:00

В Лабытнанги дорожники пытаются не сбавлять темп ремонтных работ Фото: lbt.yanao.ru

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На дорогах Лабытнанги на сегодняшний день выполнено половина всех ремонтных работ. Отличительной особенностью этого года стало проведение дорожных работ в отдаленных микрорайонах города.

Градоначальница Марина Трескова в ходе рейда по дорогам города оценила ход и качество выполняемых работ.

Полностью завершены работы на улицах Ямальская и Строителей, выполнено асфальтирование проезжей части по Сибирской. Продолжается ремонт участка от улицы Орлова до дороги на город Лабытнанги. Ждут своей очереди улицы Поисковая, Клубная, Автотранспортная. Впереди еще много работы, подрядчики стараются не сбавлять набранные темпы.

- Во главе угла - качество ремонтных работ. Контроль за дорожными работами ведется в ежедневном режиме. Вместе со средствами массовой информации ситуацию отслеживают представители общественности, - отмечает глава администрации города Марина Трескова.

ИСТОЧНИК KP.RU