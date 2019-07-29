2019-07-29T14:38:23+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое мошенник представился сотрудником банка и украл деньги

Доверчивый ямалец по указке афериста перевел на неизвестный счет 140 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Новом Уренгое мошенник представился сотрудником банка и украл деньгиВ Новом Уренгое мошенник представился сотрудником банка и украл деньгиФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое возбудили уголовные дела по двум фактам мошенничества. Жертвы обмана обратились в полицию 26 июля. В первом случаем мужчина потерял 140 000 рублей, померив незнакомцу.

Выяснилось, что новоуренгойцу позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств убедил доверчивого ямальца пройти к банкомату и произвести некоторые операции с банковской картой.

В этот же день в полицию обратился еще один гражданин, который по аналогичной схеме перевел злоумышленнику на счет 14 300 рублей.

Наказанием за такое мошенничество может стать лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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