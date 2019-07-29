На Ямале маленьких кочевников готовят к школе прямо в тундре

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-29T14:20:46+03:00

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В рамках акции «Готовимся к школе» маленькие тундровички на Ямале проходят подготовку к обучению. Работа по предшкольной подготовке организована для 118 групп детей в Ямальском, Тазовском, Надымском, Шурышкарском, Пуровском, Приуральском районах. Из них – 94 группы функционируют в условиях кочевий, сообщили в департаменте образования ЯНАО.

Так летом подготовку проходят 336 детей в возрасте от 2 до 7 лет, ведущих с родителями кочевой образ жизни. Акция помогает дошколятам получить навыки чтения, письма и счёта, познакомиться с правилами поведения в организованном детском коллективе. Такая форма обучения позволяет детям легче адаптироваться к обучению в школах-интернатах.

Работу в группах ведут воспитатели, родители и старшеклассники. Занятия с детьми проводятся в игровой форме по два часа в день, для чего используются настольные развивающие игры, игровые спортивные наборы, материалы для художественного творчества, сообщает правительство ЯНАО.

Такая форма обучения без отрыва от семьи позволяет сохранять родной язык, обеспечивает подготовку детей к школьной жизни. Кроме того, на их базе проводится диагностика готовности детей к обучению в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU