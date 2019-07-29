На Ямале прогнозируется сильный ветер и грозы
На Ямале 30 июля ожидается сильный ветер, с порывами 15-20 м/с. Местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. По данным синоптиков особенно ярко проявит себя непогода в Приуральском, Шурышкарском и Ямальском районах.
- Природная стихия в этот период очень непредсказуема, поэтому очень важно не только знать, но и соблюдать правила безопасности в этот неблагоприятный период, что поможет избежать негативных последствий, отметили сотрудника ГУ МЧС России по ЯНАО.
Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра представляют слабоукреплённые и ветхие конструкции. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Спасатели советуют от непогоды укрываться в зданиях или подъездах жилых домов, если стихия застала на улице. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU