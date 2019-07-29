На Ямале прогнозируется сильный ветер и грозы

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-29T14:07:59+03:00

Особенно мощно проявит себя непогода в Приуральском, Шурышкарском и Ямальском районах

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На Ямале 30 июля ожидается сильный ветер, с порывами 15-20 м/с. Местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. По данным синоптиков особенно ярко проявит себя непогода в Приуральском, Шурышкарском и Ямальском районах.

- Природная стихия в этот период очень непредсказуема, поэтому очень важно не только знать, но и соблюдать правила безопасности в этот неблагоприятный период, что поможет избежать негативных последствий, отметили сотрудника ГУ МЧС России по ЯНАО.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра представляют слабоукреплённые и ветхие конструкции. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Спасатели советуют от непогоды укрываться в зданиях или подъездах жилых домов, если стихия застала на улице. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU