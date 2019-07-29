Пожарный из Пурпе представит Ямал на всероссийском конкурсе профмастерства

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-29T13:39:41+03:00

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Огнеборец Сослан Багаев впервые представит Ямал на федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный». Он сотрудник пожарной части по охране посёлка Пурпе отряда противопожарной службы округа по Пуровскому району.

Это право ямальский пожарный заслужил, победив на региональном этапе конкурса УрФО в марте этого года в Надыме. За победу в конкурсе Сослан Багаев будет соревноваться с лучшими пожарными из пятнадцати регионов страны. Как сообщили в правительстве ЯНАО, мероприятие пройдёт в Астрахани с 30 июля по 3 августа.

- Конкурсантам предстоит нелёгкая борьба в состязаниях по надеванию боевой одежды и снаряжения, подъёму по штурмовой лестнице, преодолению полосы препятствий, бегу на 1000-метровую дистанцию, а также проверка теоретических знаний. Дополнительным испытанием для конкурсантов станет сорокоградусная жара, установившаяся сейчас в Астрахани, - отметил главный специалист-инспектор отдела пожарной безопасности окружного профильного департамента Юрий Исаков.

ИСТОЧНИК KP.RU