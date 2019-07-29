Ямальцы помогут нуждающимся землякам собрать детей в школу

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-29T13:25:43+03:00

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На Ямале стартовала добровольческая акция для желающих помочь малоимущим семьям собрать школьников к новому учебному году. Департамент образования ЯНАО приглашает присоединиться к благотворительному мероприятию #акция1сентябрявместе.

- Вместе с вами мы хотим помочь детям из малообеспеченных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - пояснили в ведомстве.

Все принесенные школьные принадлежности, канцелярские товары, школьную и спортивную форму организаторы передадут нуждающимся в них детям.

Горожан призывают активнее участвовать в этом добром мероприятии, приходить самим и приводить друзей и коллег, чтобы подарить детям частичку своего сердца.

Отчет об акции можно будет посмотреть на сайте департамента образования автономного округа и добровольцыроссии.рф

ИСТОЧНИК KP.RU