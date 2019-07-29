2019-07-29T13:25:43+03:00
Общество

Ямальцы помогут нуждающимся землякам собрать детей в школу

Департамент образования ЯНАО приглашает присоединиться к благотворительной акции
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальцы помогут нуждающимся землякам собрать детей в школу Фото: pixabay.comЯмальцы помогут нуждающимся землякам собрать детей в школу Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На Ямале стартовала добровольческая акция для желающих помочь малоимущим семьям собрать школьников к новому учебному году. Департамент образования ЯНАО приглашает присоединиться к благотворительному мероприятию #акция1сентябрявместе.

- Вместе с вами мы хотим помочь детям из малообеспеченных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - пояснили в ведомстве.

Все принесенные школьные принадлежности, канцелярские товары, школьную и спортивную форму организаторы передадут нуждающимся в них детям.

Горожан призывают активнее участвовать в этом добром мероприятии, приходить самим и приводить друзей и коллег, чтобы подарить детям частичку своего сердца.

Отчет об акции можно будет посмотреть на сайте департамента образования автономного округа и добровольцыроссии.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальские юноши и девушки смогут проявить себя в автомногоборье
В микрорайоне Мирный Нового Уренгоя приступили к строительству площадки для отдыха
В Тарко-Сале задержали подозреваемую в краже женской сумочки с деньгами
Половина дорожных работ в Лабытнанги уже завершена
В Новом Уренгое мошенник представился сотрудником банка и украл деньги
На Ямале маленьких кочевников готовят к школе прямо в тундре
На Ямале прогнозируется сильный ветер и грозы
Пожарный из Пурпе представит Ямал на всероссийском конкурсе профмастерства
В Тазовском пройдет конкурс вещей, созданных из мусора
Заместитель генпрокурора РФ ответит на вопросы жителей Лабытнанги
Полтора миллиона рублей задолжали предприятия Салехарда работникам
«Лада» с головой мертвой кошки наводит ужас на жителей Ноябрьска
Тридцать домов могли сгореть по вине Аксарковской администрации
Многодетная семья из ЯНАО победила на всероссийском конкурсе
Администрацию Аксарки обязали выплатить 20 тысяч рублей девочке за укусы собаки