2019-07-29T13:09:49+03:00
Общество

В Тазовском пройдет конкурс вещей, созданных из мусора

Творцы подарят им «вторую жизнь»
Анна Полякова
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В Тазовском пройдет конкурс вещей, созданных из мусора Фото: pixabay.comВ Тазовском пройдет конкурс вещей, созданных из мусора Фото: pixabay.com
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Конкурс «Вторая жизнь вещей» пройдет в Тазовском среди трудовых коллективов в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче.

Участники конкурса представят свои работы - костюмы из бросового материала, для изготовления которых были использованы пластиковые бутылки, пакеты, детали сломанной техники, компьютерные комплектующие и другие отслужившие вещи.

Он проводится для расширения экологических знаний и развития бережного отношения к природе, привлечения жителей района к поиску новых идей вторичного использования бросовых материалов, выявления и стимулирования творческих способностей работников трудовых коллективов, сообщает администрация Тазовского района.

Работы на конкурс могут быть представлены в таких номинациях, как «Вторая жизнь упаковки», «В стиле техно», «Когда б вы знали, из какого сора» и «Обновка». По итогам проведенного конкурса победители в каждой номинации будут награждены дипломами и памятными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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