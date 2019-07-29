2019-07-29T12:40:16+03:00
Общество

Заместитель генпрокурора РФ ответит на вопросы жителей Лабытнанги

Юрий Гулягин расскажет об исполнения законов в сферах ЖКХ, занятости населения и оплаты труда
Анна Полякова
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Заместитель генпрокурора РФ ответит на вопросы жителей Лабытнанги Фото: lbt.yanao.ruЗаместитель генпрокурора РФ ответит на вопросы жителей Лабытнанги Фото: lbt.yanao.ru
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Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин проведет в Лабытнанги личный прием граждан. Встреча запланирована на 31 июля и пройдет с 12:00 до 18:00 часов по предварительной записи.

Как сообщили в региональном ведомстве, горожане могут получить ответы по вопросы исполнения законов в сферах ЖКХ, занятости населения и оплаты труда, выплаты пенсий и пособий, соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов, государственной и муниципальной службы.

Записаться на личный прием можно до 17:00 часов 30 июля 2019. Пришедшим на прием ямальцам необходимо иметь при себе паспорт, а также рекомендуется предварительно подготовить письменное обращение. При необходимости помощь в подготовке обращения будет оказана в ходе записи на прием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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