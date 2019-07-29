2019-07-29T12:27:50+03:00
Экономика

Полтора миллиона рублей задолжали предприятия Салехарда работникам

Три должника в разработке правоохранителей
Анна Полякова
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Полтора миллиона рублей задолжали предприятия Салехарда работникамПолтора миллиона рублей задолжали предприятия Салехарда работникамФото: Ольга Крыльцова
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Задолженность по заработной плате в Салехарде составляет порядка полутора миллионов рублей, это один из самых низких показателей в округе. Об этом сообщили в ходе заседания антикризисного штаба.

Три компании, работники которых не получили зарплату сейчас находятся в разработке контролирующих органов, прокуратура, следственный комитет и судебные приставы делают все возможное, чтобы взыскать задолженность.

Что касается ситуация на рынке труда, ее участники заседания назвали стабильной. В Центре занятости числится 370 человек, в основном это уволенные по собственному желанию. При этом большая их часть имеет высшее образование. В тоже время в банке вакансий имеется 858 предложений.

В летний период ведется работа по трудоустройству несовершеннолетних. В 2019 году в столице Ямала трудятся 400 подростков, сообщает администрация Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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