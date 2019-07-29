«Лада» с головой мертвой кошки наводит ужас на жителей Ноябрьска

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-29T12:17:12+03:00

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Голова мертвой кошки, «украшающая» автомобиль, пугает жителей Ноябрьска ЯНАО. Жуткие снимки появись в группе «Злой ноябрянин» социальной сети «ВКонтакте». Как отметил анонимный автор публикации, серый ВАЗ с отрезанной кошачьей головой на радиаторной решетке был припаркован на улице 60 лет СССР.

«Тюнингованная» таким зверским способом машина привлекла внимание, однако земляки не оценили изобретательность ямальца. Голова на «Ладе» вызвала шок и негодование. Как и сам автор, горожане усомнились во вменяемости автовладельца.

«Он вообще нормальный?», «в его черепушке тараканы поселились», - возмущались подписчики группы.

«Тюнингованная» «Лад» вызвала негодование горожан Фото: группа "Злой Ноябрянин" vk.com

Между тем, возникло предположение, что человек по собственной воле вряд ли такое сотворит. Собеседники выдвинули версию, что, возможно, это дело рук злопыхателей, например, рассерженной бывшей.

ИСТОЧНИК KP.RU