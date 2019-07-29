Тридцать домов могли сгореть по вине Аксарковской администрации
Прокуратура Приуральского района провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства о пожарной безопасности.
Выяснилось, что администрация МО Аксарковское нарушила требования Правил противопожарного режима. В частности, не обеспечила наружное противопожарное водоснабжение более 30 жилых домов в поселках Аксарка, Харсаим и Горнокнязевск.
Главе администрации внесено представление об устранении нарушений закона. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Тем не менее, надлежащие меры к устранению нарушений приняты не были, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
Прокурор учел, что выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью населению, и обратился в суд с иском о возложении на местные власти обязанности по обеспечению жилых домов наружным противопожарным водоснабжением.
ИСТОЧНИК KP.RU