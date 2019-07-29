Тридцать домов могли сгореть по вине Аксарковской администрации

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-29T11:06:16+03:00

Виновных наказали, но меры приняты не были

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Прокуратура Приуральского района провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства о пожарной безопасности.

Выяснилось, что администрация МО Аксарковское нарушила требования Правил противопожарного режима. В частности, не обеспечила наружное противопожарное водоснабжение более 30 жилых домов в поселках Аксарка, Харсаим и Горнокнязевск.

Главе администрации внесено представление об устранении нарушений закона. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Тем не менее, надлежащие меры к устранению нарушений приняты не были, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Прокурор учел, что выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью населению, и обратился в суд с иском о возложении на местные власти обязанности по обеспечению жилых домов наружным противопожарным водоснабжением.

ИСТОЧНИК KP.RU