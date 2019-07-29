Многодетная семья из ЯНАО победила на всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-29T10:26:11+03:00

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Богдановы из Приуральского района стали победителями всероссийского конкурса «Семья года – 2019», сообщили в департаменте соцзащиты населения округа. Они боролись за победу в самой популярной номинации «Многодетная семья».

Супруги в браке – 28 лет, воспитали шестерых детей и помогают воспитывать шестерых внуков. Родители большое внимание уделяют творческому развитию и самореализации детей, привили детям интерес к спорту, творчеству и общественной деятельности. Богдановы активно участвуют в общественной жизни села, района и округа, берегут традиции и обычаи своих предков.

Победители совсем недавно получила заслуженные награды от губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова на торжественной церемонии вручения премии «Семья Ямала».

Всего во всероссийском конкурсе участвовали 348 семей из 85 субъектов РФ. Семьи-победители будут приглашены в Москву 30 октября в Государственный Кремлёвский дворец, где пройдёт торжественная церемония награждения. В программе также – семейный праздник-знакомство и экскурсии по столице. Истории семей станут яркими страницами почётной книги «Семья года», рассказали в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU