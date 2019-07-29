2019-07-29T09:59:41+03:00
Происшествия

Администрацию Аксарки обязали выплатить 20 тысяч рублей девочке за укусы собаки

Последствия травм потребовали длительного амбулаторного лечения
Анна Полякова
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Прокуратура Приуральского района проверила обращение жительницы села Аксарка о причинении вреда здоровью её дочери. Выяснилось, что ЧП произошло в марте 2019 года. На девочку напала бездомная собака, покусав ребенка. Последствия травм потребовали длительного амбулаторного лечения.

- Обязанность по отлову безнадзорных животных, в силу закона, возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Главе администрации МО Аксарковское было внесено представление. Только тогда были приняты меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшем. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района учел, что несовершеннолетней были причинены не только физические, но и нравственные страдания, поэтому было составлено обращение в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации с. Аксарковское компенсации морального вреда. В результате в пользу несовершеннолетней было взыскано 20 тысяч рублей. Накануне органом местного самоуправления ущерб возмещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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