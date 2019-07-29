2019-07-29T09:42:35+03:00
Общество

На маршрут Салехард – Лабытнанги поднимут вертолеты

Рейсы будут выполняться по накоплению
Анна Полякова
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На маршрут Салехард – Лабытнанги поднимут вертолеты Фото: yanao.ruНа маршрут Салехард – Лабытнанги поднимут вертолеты Фото: yanao.ru
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В понедельник, 29 июля, между Салехардом и Лабытнанги вместо паровом будут курсировать вертолеты. В 09:45 переправа приостановила работу из-за сильного ветра.

- На линию для перевозки пассажиров выходят вертолёты. Рейсы будут осуществляться по накоплению, - сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

По прогнозам синоптиков, на Ямале 29 и 30 июля ожидается сильный ветер. Днём возможны порывы до 23 м/с. Температура воздуха днём – от +5 до +11°С. Прогнозируемые погодные явления повышают риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителям округа, находящимся в районах, где погодные условия особенно неблагоприятны, стоит ограничить свои поездки.

Сотрудники окружной дирекции транспорта обращаются к пользователям переправы – по возможности скорректировать поездку через реку Обь в связи с неблагоприятными погодными явлениями.

Пассажирские суда также остались в тех портах, где их застала непогода. Так, по маршруту Берёзово – Салехард – Мужи и обратно объявлена задержка рейса Мужи – Салехард до 11:00.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

Информацию по расписанию вертолётов можно узнать по телефону аэропорта окружной столицы: +7 (34922) 4-17-36, 74-208.

Если запланирован рейс на водном транспорте по межмуниципальным или межрегиональным маршрутам, рекомендуется связаться со справочной службой речного порта в Салехарде: +7 (34922) 7 20 77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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