2019-07-29T09:26:18+03:00
Происшествия

Рассматривается несколько версий пожара в Губкинском, лишившего крова полсотни человек

Погорельцам помогут материально
Анна Полякова
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Рассматривается несколько версий пожара в Губкинском, лишившего крова полсотни человек Фото: Администрация города ГубкинскогоРассматривается несколько версий пожара в Губкинском, лишившего крова полсотни человек Фото: Администрация города Губкинского
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В администрации Губкинского рассмотрели вопросы по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара жилого дома в микрорайоне №1, произошедшего 28 июля.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошло под председательством первого заместителя главы администрации города Андрея Бандурко. Как пояснили в администрации города, в доме 18 квартир, в которых зарегистрировано 54 человека.

Жильцам разъяснили порядок дальнейших действий для получения материальной помощи из окружного и городского бюджетов, а также для восстановления документов. Погорельцам было предложено размещение в пункте временного размещения, в котором есть все необходимое для проживания: душ, предметы первой необходимости, столовая, условия для стирки.

Напомним, в Губкинском в воскресенье, 28 июля, полыхал жилой деревянный двухэтажный дом. Сообщение о пожаре поступило в 16:33. Когда приехали пожарные подразделения на место вызова, квартира на втором этаже уже полностью была охвачена огнем, пожар переходил на чердачное помещение.

Не остались в стороне горожане, узнавшие о горе земляков. В соцсетях предлагают помощь погорельцам. Земляки готовы принести одежду, посуду, предметы первой необходимости, детские коляски.

Осложняли тушение жилого дома позднее сообщение о ЧП, сильный ветер и пустоты в конструкции деревянного дома.

Первоочередная задача спасателей была - не допустить человеческих жертв, а также не дать распространение огня на рядом стоящие здания, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

На сегодня отрабатывается несколько версий причин возникновения пожара, каждая из которой будет исследована в ходе проведения пожарно-технической экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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