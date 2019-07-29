2019-07-29T08:52:55+03:00
Общество

На переправе Лабытнанги - Салехард из-за сильного ветра остановились паромы

Днем возможны порывы до 23 метров в секунду
Анна Полякова
Поделиться:
На переправе Лабытнанги - Салехард из-за сильного ветра остановились паромы Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа переправе Лабытнанги - Салехард из-за сильного ветра остановились паромы Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Изменить размер текста:

Работа переправы Лабытнанги - Салехард 29 июля приостановлена по метеоусловиям. Паромы перестали ходить в 9:45 из-за сильного ветра, порывы которого достигают 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на официальной страничке ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

По прогнозам синоптиков, на Ямале 29 и 30 июля ожидается сильный ветер. Днем возможны порывы ветра от 15 до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем – от +5 до +11°С.

Напомним, разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду.

В окружной дирекции транспорта обращаются к пользователям переправы по возможности скорректировать поездку через реку Обь в связи с неблагоприятными погодными явлениями.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

В случае если запланирован рейс на водном транспорте по межмуниципальным или межрегиональным маршрутам, рекомендуется связаться со справочной службой речного порта в городе Салехард по телефону +7 (34922) 7 20 77.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На маршрут Салехард – Лабытнанги поднимут вертолеты
Рассматривается несколько версий пожара в Губкинском, лишившего крова полсотни человек
Глава ЯНАО посетил в Крыму воспитанников новоуренгойского центра «Вымпел-Ямал»
В авариях на Ямале в минувшие выходные пострадали только машины
В Лабытнанги после ЧП в доме на Озерной проверяют весь жилой фонд
Ямальцев предупреждают о штормовом ветре
В Губкинском дотла сгорел двухэтажный жилой дом
Погода на Ямале 29 июля: кратковременные дожди, усиление ветра
Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками форума «Таврида»
В Надым съехались байкеры со всей «тюменской матрёшки»
Житель Лабытнанги перевёл мошенникам 13 тысяч, думая, что это его подруга
Погода на Ямале 28 июля: облачно и небольшой дождь
Продолжается экологическое оздоровление территории Ямала
Директора фирмы из Тарко-Сале будут судить за многомиллионные долги по зарплате
Тепло и воду на Ямале отдали частникам
С банковских карт ноябрян исчезла крупная сумма денег
Погода на Ямале 27 июля: похолодание и дожди
Ноябрянка, пытаясь получить кредит в интернете, нарвалась на мошенников
Конкурс на создание туристического бренда Ямала решили продлить