На переправе Лабытнанги - Салехард из-за сильного ветра остановились паромы

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-29T08:52:55+03:00

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Работа переправы Лабытнанги - Салехард 29 июля приостановлена по метеоусловиям. Паромы перестали ходить в 9:45 из-за сильного ветра, порывы которого достигают 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на официальной страничке ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

По прогнозам синоптиков, на Ямале 29 и 30 июля ожидается сильный ветер. Днем возможны порывы ветра от 15 до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем – от +5 до +11°С.

Напомним, разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду.

В окружной дирекции транспорта обращаются к пользователям переправы по возможности скорректировать поездку через реку Обь в связи с неблагоприятными погодными явлениями.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

В случае если запланирован рейс на водном транспорте по межмуниципальным или межрегиональным маршрутам, рекомендуется связаться со справочной службой речного порта в городе Салехард по телефону +7 (34922) 7 20 77.

ИСТОЧНИК KP.RU