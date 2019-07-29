Глава ЯНАО посетил в Крыму воспитанников новоуренгойского центра «Вымпел-Ямал»

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-29T08:45:17+03:00

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Воспитанники Военно-патриотического Центра «Вымпел-Ямал» (Новый Уренгой) участвуют в сборах для допризывной молодежи под названием «Черноморский рубеж». Он проходит с 16 июля по 4 августа в гарнизоне Кача недалеко от Севастополя в смешанном полку морской авиации Черноморского флота.

В этом году на военные сборы приехали 14 ямальских курсантов, среди них есть одна девочка. Ребята живут в казарме, знакомятся с основами военной службы, изучают и отрабатывают строевую, огневую и физическую подготовки.

Курсанты воспринимают знакомство с реальными условиями службы военнослужащих с большим воодушевлением. Жизнь в казарме по армейскому режиму, выполнение всех бытовых обязанностей, интенсивный курс тренировок – все это сложно, но интересно.Также для них организовывают экскурсии по памятным местам Севастополя и Крыма, где они погружаются в историю города и республики, занимаются страйкболом и дайвингом.

В центре «Вымпел-Ямал» занимаются около 200 новоуренгойских подростков. По словам руководителя Александра Сергиенко, попасть в число воспитанников центра желают намного больше детей. Но возможности организации на сегодняшний день ограничены. Губернатор Дмитрий Артюхов заверил, что округ окажет «Вымпел-Ямалу» необходимую поддержку.

Для главы региона организовали экскурсию по территории войсковой части, а также беседу с курсантами ВПЦ «Вымпел-Ямал» за чаем. Обменялись идеями и инициативами, достигли определенных договоренностей о дальнейшем развитии проекта «Черноморский рубеж», сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU