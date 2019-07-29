2019-07-29T08:45:17+03:00
Общество

Глава ЯНАО посетил в Крыму воспитанников новоуренгойского центра «Вымпел-Ямал»

Курсанты воспринимают знакомство с условиями военной службы с воодушевлением
Анна Полякова
Поделиться:
Глава ЯНАО посетил в Крыму воспитанников новоуренгойского центра «Вымпел-Ямал» Фото: newurengoy.ruГлава ЯНАО посетил в Крыму воспитанников новоуренгойского центра «Вымпел-Ямал» Фото: newurengoy.ru
Изменить размер текста:

Воспитанники Военно-патриотического Центра «Вымпел-Ямал» (Новый Уренгой) участвуют в сборах для допризывной молодежи под названием «Черноморский рубеж». Он проходит с 16 июля по 4 августа в гарнизоне Кача недалеко от Севастополя в смешанном полку морской авиации Черноморского флота.

В этом году на военные сборы приехали 14 ямальских курсантов, среди них есть одна девочка. Ребята живут в казарме, знакомятся с основами военной службы, изучают и отрабатывают строевую, огневую и физическую подготовки.

Курсанты воспринимают знакомство с реальными условиями службы военнослужащих с большим воодушевлением. Жизнь в казарме по армейскому режиму, выполнение всех бытовых обязанностей, интенсивный курс тренировок – все это сложно, но интересно.Также для них организовывают экскурсии по памятным местам Севастополя и Крыма, где они погружаются в историю города и республики, занимаются страйкболом и дайвингом.

В центре «Вымпел-Ямал» занимаются около 200 новоуренгойских подростков. По словам руководителя Александра Сергиенко, попасть в число воспитанников центра желают намного больше детей. Но возможности организации на сегодняшний день ограничены. Губернатор Дмитрий Артюхов заверил, что округ окажет «Вымпел-Ямалу» необходимую поддержку.

Для главы региона организовали экскурсию по территории войсковой части, а также беседу с курсантами ВПЦ «Вымпел-Ямал» за чаем. Обменялись идеями и инициативами, достигли определенных договоренностей о дальнейшем развитии проекта «Черноморский рубеж», сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На маршрут Салехард – Лабытнанги поднимут вертолеты
Рассматривается несколько версий пожара в Губкинском, лишившего крова полсотни человек
На переправе Лабытнанги - Салехард из-за сильного ветра остановились паромы
В авариях на Ямале в минувшие выходные пострадали только машины
В Лабытнанги после ЧП в доме на Озерной проверяют весь жилой фонд
Ямальцев предупреждают о штормовом ветре
В Губкинском дотла сгорел двухэтажный жилой дом
Погода на Ямале 29 июля: кратковременные дожди, усиление ветра
Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками форума «Таврида»
В Надым съехались байкеры со всей «тюменской матрёшки»
Житель Лабытнанги перевёл мошенникам 13 тысяч, думая, что это его подруга
Погода на Ямале 28 июля: облачно и небольшой дождь
Продолжается экологическое оздоровление территории Ямала
Директора фирмы из Тарко-Сале будут судить за многомиллионные долги по зарплате
Тепло и воду на Ямале отдали частникам
С банковских карт ноябрян исчезла крупная сумма денег
Погода на Ямале 27 июля: похолодание и дожди
Ноябрянка, пытаясь получить кредит в интернете, нарвалась на мошенников
Конкурс на создание туристического бренда Ямала решили продлить