СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-29T08:17:35+03:00

В авариях на Ямале в минувшие выходные пострадали только машины Фото: Госавтоинспекция Ямала

За два дня произошло 17 ДТП

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За минувшие выходные на Ямале зарегистрировано 17 ДТП. Аварии обошлись без пострадавших. Последствиями происшествий стали лишь механические повреждения транспортных средств, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

Так, например, в Ноябрьске 28 июля столкнулись автомобили «Ниссан» и «Шевроле». Авария произошла в районе контейнерной базы поселка Железнодорожников.

По предварительным данным, водитель «японца» не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Шевроле». К месту происшествия были направлены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС.

По данным регионального ведомства, всего с начала года на ямальских дорогах произошло 2587 ДТП, в которых погибли 16 человек и 303 травмированы, в их числе 37 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU