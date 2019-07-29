СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-29T07:53:03+03:00

В Лабытнанги после ЧП в доме на Озерной проверяют весь жилой фонд Фото: lbt.yanao.ru

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Глава администрации Лабытнанги Марина Трескова поручила незамедлительно провести обследование всего жилого фонда после ЧП в доме № 3/А по улице Озерная. Рейд проводят вне зависимости от степени износа либо официального признания домов аварийными.

Принимаются во внимание и сообщения жителей, которые делятся информацией о состоянии жилых домов в социальных сетях.

К сожалению, жители дома № 3/А по улице Озерная, в котором произошла потеря несущей способности конструкций основания здания, не обращались напрямую в мэрию с сообщениями о состоянии дома. Управляющая компания бездействовала. Теперь по результатам проверочных мероприятий прокуратуры трое сотрудников управляющей компании привлечены к дисциплинарной ответственности.

Во время рейда обнаружен еще один опасный дом, жители которого также не обращались к властям. Вместе с тем муниципальным жилищным инспектором проведена проверка по данному адресу: 63/А по ул. Первомайская.

- В адрес руководителя управляющей компании направлено предостережение с требованием принять меры по восстановлению поврежденной деревянной сваи жилого дома. Установлен срок исполнения - до 31 июля 2019 года, пояснили в администрации Лабытнанги.

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ИСТОЧНИК KP.RU