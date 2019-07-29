Ямальцев предупреждают о штормовом ветре

СЕГОДНЯ 07:09 2019-07-29T07:09:50+03:00

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На территории Ямала 29 июля прогнозируется неблагоприятное погодное явление. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», в понедельник местами пройдет небольшой, а днем на западе региона умеренный дождь.

Ветер ожидается северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. В Салехарде и Лабытнанги, Приуральском, Шурышкарском, Надымском районах порывы его могут достигать 14-19 м/с. Температура воздуха днём +12…+17 С, местами до +25 С.

В связи неблагоприятными погодными условиями возможны сбои в работе паромной переправы через Обь. Напомним, разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду.

- Нужно понимать, что на Оби ветер может сильно отличаться как на берегах, так и на реке, - уточняют в окружной дирекции транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU