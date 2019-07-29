2019-07-29T06:28:50+03:00
Происшествия

В Губкинском дотла сгорел двухэтажный жилой дом

Жители города в соцсетях предлагают помощь погорельцам
Анна Полякова
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В Губкинском дотла сгорел двухэтажный жилой дом Фото: 89.mchs.gov.ruВ Губкинском дотла сгорел двухэтажный жилой дом Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Губкинском в воскресенье, 28 июля, полыхал жилой деревянный двухэтажный дом. Сообщение о пожаре поступило в 16:33. На место ЧП приехали 41 человек личного состава, в распоряжении которых было 8 единиц спецтехники МЧС России.

Погибших и пострадавших при пожаре нет, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Обстоятельства произошедшего и ущерб устанавливаются. К 18.00 был готов пункт временного размещения, для проживания тех, кто остался без крова, здесь же было организовано горячее питание. Предоставлен транспорт для перевозки вещей.

Как пояснили в администрации города, в доме 18 квартир, в которых зарегистрировано 54 человека. В 20:00 с жильцами дома состоялась встреча в администрации. Прорабатывается вопрос оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара. Погорельцам раздают памятки "о действиях граждан после пожара".

Жители города в соцсетях предлагают помощь погорельцам. Земляки готовы принести одежду, посуду, предметы первой необходимости, детские коляски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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