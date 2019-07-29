2019-07-29T05:28:23+03:00
Общество

Погода на Ямале 29 июля: кратковременные дожди, усиление ветра

Температура воздуха +14 ... +23 градуса
Анна Полякова
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Погода на Ямале 29 июля: кратковременные дожди, усиление ветраПогода на Ямале 29 июля: кратковременные дожди, усиление ветраФото: Анна Полякова
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В понедельник, 29 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +15 градусов, переменная облачность. Ближе к ночи пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный 12 м/с.

В Ноябрьске +23 градуса. Утренняя солнечная погода вечером сменится на пасмурную, начнется дождь с грозой. Ветер восточный 7 м/с.

В Новом Уренгое +16 градусов, солнечно и без осадков. Ветер восточный 3 м/с.

В Надыме +19 градусов, ясная погода, без осадков. Ветер восточный 6 м/с.

В Губкинском +21 градус, солнечно и без осадков. Ветер восточный 5 м/с.

В Тарко-Сале +19 градусов, переменная облачность, осадки не ожидаются. Восточный ветер 3 м/с.

В Муравленко +21 градус, солнечно. Кратковременный дождь с грозой пройдет вечером. Восточный ветер 8 м/с.

В Лабытнанги +14 градусов, пасмурно. Вечером - дождь. Восточный ветер 12, с порывами до 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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