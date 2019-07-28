Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками форума «Таврида»

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-28T14:03:36+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил форум «Таврида», который проходит в Крыму, в бухте Капсель в районе города Судак. На территории форума разместились образовательные шатры, сцена, жилые домики и зона отдыха для участников. Руководитель «Тавриды», гендиректор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин провёл Дмитрию Артюхову экскурсию по площадке и показал макет образовательного центра «Таврида», который планируется воплотить в реальность к 2022 году.

Также глава региона в неформальной обстановке встретился с десятью ямальскими участниками очередной смены, посвящённой созданию видеоконтента. Форумчане рассказали о своих проектах, привезённых на форум. К примеру, представители известного в регионе медиаканала «Я молод» рассказали, что планируют делать больше интересного контента, а для этого нужно обновить техническую базу канала. Дмитрий Артюхов пообещал, что медиаканал получит поддержку округа.

- Хорошо, что вы претендуете на гранты, но, независимо от результатов этого конкурса, мы планируем поддержать «Я молод». С вашим каналом я связываю определенные ожидания, сейчас всё зависит от вас самих. Сегодня есть запрос на то, что для современной молодёжи требуются особые подходы, отличные от тех, которые могут использовать классические СМИ, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU