В Надым съехались байкеры со всей «тюменской матрёшки»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-28T09:41:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Надыме на бульваре В. Стрижова вчера, 27 июля, прошёл пробег байкеров «Harley-Davidson Riders Ямал», куда съехались мотоциклисты из Тюмени, Сургута, Муравленко, Пуровска, Тарко-Сале, Нового Уренгоя, Ямбурга. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, пристанищем для байкеров стал надымский спортивно-технический клуб «Поршень».

Как отметил заместитель главы Надымского района Владимир Антонов, такие мероприятия позволяют пообщаться на одной волне с единомышленниками и несут в себе важную составляющую.

- Они служат приобщению молодежи к здоровому образу жизни, техническим и экстремальным видам спорта, воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах, - отметил он.

Байкеры не только продемонстрировали технику, но и ответили на вопросы молодёжи, которая увлекается экстремальными видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU