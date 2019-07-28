В Надым съехались байкеры со всей «тюменской матрёшки»
В Надыме на бульваре В. Стрижова вчера, 27 июля, прошёл пробег байкеров «Harley-Davidson Riders Ямал», куда съехались мотоциклисты из Тюмени, Сургута, Муравленко, Пуровска, Тарко-Сале, Нового Уренгоя, Ямбурга. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, пристанищем для байкеров стал надымский спортивно-технический клуб «Поршень».
Как отметил заместитель главы Надымского района Владимир Антонов, такие мероприятия позволяют пообщаться на одной волне с единомышленниками и несут в себе важную составляющую.
- Они служат приобщению молодежи к здоровому образу жизни, техническим и экстремальным видам спорта, воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах, - отметил он.
Байкеры не только продемонстрировали технику, но и ответили на вопросы молодёжи, которая увлекается экстремальными видами спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU