Житель Лабытнанги перевёл мошенникам 13 тысяч, думая, что это его подруга
В Лабытнанги возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
На днях в дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили его деньги на сумму 13 тысяч рублей. Во время проверки полицейские установили, в социальной сети потерпевшему пришло сообщение от его знакомой с просьбой одолжить денег. Думая, что это и правда его знакомая, он перевёл деньги на указанный номер банковской карты.
Затем он созвонился с девушкой, которая сказала, что никаких денег она не просила, её страница взломана. Сейчас злоумышленника вычисляют.
ИСТОЧНИК KP.RU