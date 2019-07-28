СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-28T08:18:50+03:00

Житель Лабытнанги перевёл мошенникам 13 тысяч, думая, что это его подруга Фото: Татьяна Коркина

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В Лабытнанги возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

На днях в дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили его деньги на сумму 13 тысяч рублей. Во время проверки полицейские установили, в социальной сети потерпевшему пришло сообщение от его знакомой с просьбой одолжить денег. Думая, что это и правда его знакомая, он перевёл деньги на указанный номер банковской карты.

Затем он созвонился с девушкой, которая сказала, что никаких денег она не просила, её страница взломана. Сейчас злоумышленника вычисляют.

ИСТОЧНИК KP.RU