СЕГОДНЯ 04:43 2019-07-28T04:43:27+03:00

Погода на Ямале 28 июля: облачно и небольшой дождь Фото: Татьяна Коркина

Днём до +16 градусов

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На Ямале 28 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с. Температура ночью +6…+12 C, днём +9…+16 C.

В Приуральском районе облачно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 C, днём +9…+10 C.

В Ямальском районе облачно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +13…+14 C, днём +14…+15 C.

В Тазовском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +9…+10 C, днём +11…+12 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 C, днём +14…+15 C.

В Пуровском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10…+13 C, днём +14…+15 C.

В Надымском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+9 C, днём +10…+11 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +8…+9 C, днём +10…+11 C.

ИСТОЧНИК KP.RU