2019-07-27T17:13:03+03:00
Общество

Продолжается экологическое оздоровление территории Ямала

От станции «Кама» к восстановлению всех загрязненных земель округа
Мария Васильева
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Продолжается экологическое оздоровление территории Ямала. Фото с сайта правительства ЯмалаПродолжается экологическое оздоровление территории Ямала. Фото с сайта правительства Ямала
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Прошел второй полевой сезон научно-исследовательской экспедиции по оценке причинённого экологического ущерба и рекультивации повреждённых земель на территории тропосферной радиорелейной станции «Кама» и села Мыс Каменный. Научный проект реализуется при поддержке Российского Центра освоения Арктики.

По результатам летней экспедиции 2018 года на территории заброшенной станции «Кама» были обнаружены участки значительного загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Затем последовала разработка плана мероприятий рекультивации земель.

В этом году студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина под руководством аспиранта Ольги Куликовой (научный руководитель - профессор, д-р техн. Наук Елена Мазлова) взяли пробы почвогрунтов, поверхностных вод и донных отложений. Лабораторная обработка отобранных материалов будет завершена к концу 2019 года. По итогам можно будет провести оценку годовой динамики уровня антропогенного загрязнения и сделать вывод об эффективности различных методов рекультивации и реабилитации территорий, находящихся в кризисном экологическом состоянии.

Этот проект имеет большое практическое значение в общероссийском масштабе, поскольку по результатам исследований будет возможна разработка программы пилотного проекта ликвидации накопленного экологического ущерба в условиях Крайнего Севера и Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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