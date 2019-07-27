Продолжается экологическое оздоровление территории Ямала
Прошел второй полевой сезон научно-исследовательской экспедиции по оценке причинённого экологического ущерба и рекультивации повреждённых земель на территории тропосферной радиорелейной станции «Кама» и села Мыс Каменный. Научный проект реализуется при поддержке Российского Центра освоения Арктики.
По результатам летней экспедиции 2018 года на территории заброшенной станции «Кама» были обнаружены участки значительного загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Затем последовала разработка плана мероприятий рекультивации земель.
В этом году студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина под руководством аспиранта Ольги Куликовой (научный руководитель - профессор, д-р техн. Наук Елена Мазлова) взяли пробы почвогрунтов, поверхностных вод и донных отложений. Лабораторная обработка отобранных материалов будет завершена к концу 2019 года. По итогам можно будет провести оценку годовой динамики уровня антропогенного загрязнения и сделать вывод об эффективности различных методов рекультивации и реабилитации территорий, находящихся в кризисном экологическом состоянии.
Этот проект имеет большое практическое значение в общероссийском масштабе, поскольку по результатам исследований будет возможна разработка программы пилотного проекта ликвидации накопленного экологического ущерба в условиях Крайнего Севера и Арктики.
ИСТОЧНИК KP.RU