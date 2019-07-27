СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-27T14:04:57+03:00

Директора фирмы из Тарко-Сале будут судить за многомиллионные долги по зарплате. Фото с сайта pixabay.com

Почти сто работников больше двух месяцев не видели выплат

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Долги по заработной плате за четыре месяцы достигли суммы почти в десять миллионов рублей. Сотрудники не выдержали и обратились за помощью в правоохранительные органы.

Накануне Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления СК Ямала возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности.

Согласно материалам дела, в городе Тарко-Сале директор ООО «Ямалпетросервис» с января по апрель 2019 года не выплачивал заработную плату 92 работникам обособленного подразделения организации. Общая сумма задолженности превысила 9,5 млн. руб.

Для обеспечения нарушенных прав потерпевших следствием предпринимаются меры для установления имущества обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU