2019-07-27T12:03:40+03:00
Общество

Тепло и воду на Ямале отдали частникам

Так власти планируют повысить эффективность работы коммунальной сферы
Алена Кульмухаметова
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Тепло и воду на Ямале отдали частникам. Фото с сайта правительства ЯмалаТепло и воду на Ямале отдали частникам. Фото с сайта правительства Ямала
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В частные руки переданы объекты водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения и тепловых сетей, находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район. Всё это сделано в рамках концессионных соглашений в сфере коммунальной инфраструктуры.

Так, обществом «Ямалкоммунэнерго» на 10 лет приняты объекты, отвечающие за тепло и воду. В рамках концессионных соглашений концессионер АО «Ямалкоммунэнерго» инвестирует 1,49 млрд рублей в коммунальную инфраструктуру Пуровского района. Ресурсоснабжающее предприятие обязуется обеспечить проектирование, создание, реконструкцию, ввод в эксплуатацию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, а также осуществлять водоснабжение и теплоснабжение потребителей.

В концессиях содержатся более 70 заданий с чёткими сроками исполнения в отношении коммунальных объектов города Тарко-Сале, сёл Самбург и Халясавэй, посёлков Пуровск, Пурпе, Ханымей, Уренгой и деревни Харампур.

Напомним, в конце 2018 года были заключены концессионные соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Ямальского, Шурышкарского и Приуральского районов, городов Муравленко и Губкинский. К настоящему моменту в рамках концессионных соглашений АО «Ямалкоммунэнерго» уже инвестировал в энергетику Ямала около 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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