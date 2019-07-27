2019-07-27T09:16:38+03:00
Происшествия

С банковских карт ноябрян исчезла крупная сумма денег

Мужчины послушно выполнили указания звонившего
Алена Кульмухаметова
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С банковских карт ноябрян исчезла крупная сумма денег. Фото с сайта pixabay.comС банковских карт ноябрян исчезла крупная сумма денег. Фото с сайта pixabay.com
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Жители Ямала продолжают верить телефонным и интернет-мошенникам. Суммы ущерба исчисляются сотнями тысяч рублейц.

Так, 25 июля в дежурную часть полиции Ноябрьска обратились два местных жителя с заявлениями о том, что неизвестный обманом забрал их деньги.

По информации УМВД ЯНАО, и в первом, и во втором случае на мобильный телефон заявителям позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что с их банковских карт осуществляется списание денежных средств. Чтобы заблокировать действия злоумышленников и сохранить деньги, мужчина попросил назвать все реквизиты карт, а также пароли, пришедшие на телефон. Ноябряне доверчиво сообщили все секретные данные, после чего с их счетов были списаны деньги на общую сумму около 57 тысяч рублей.

По данным фактам следственным отделом возбуждены уголовные дела по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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