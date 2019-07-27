СЕГОДНЯ 06:19 2019-07-27T06:19:37+03:00

Погода на Ямале 27 июля: похолодание и дожди. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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В субботу 27 июля в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются похолодание и дожди. Местами усилится ветер.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, дождь. Температура воздуха днём +15 +17 градусов. Ветер северо-западный 3-10 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, дождь. Температура воздуха днем +13, +17 градусов. Ветер северо-восточный 7-15 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +13 +15 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +11, +12 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.

В Мужах пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +12 +14 градусов. Ветер северный 5-11 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, дождь. Температура воздуха днём +8 +9 градусов. Ветер северо-восточный 8-14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU