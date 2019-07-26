2019-07-26T16:05:12+03:00
Происшествия

Ноябрянка, пытаясь получить кредит в интернете, нарвалась на мошенников

Женщина перечислила мнимому брокеру 50 тысяч рублей
Анна Полякова
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Ноябрянка, пытаясь получить кредит в интернете, нарвалась на мошенниковНоябрянка, пытаясь получить кредит в интернете, нарвалась на мошенниковФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве. На уловку аферистов попалась местная жительница. Потеряв более 50 тысяч рублей, 25 июля она обратилась в полицию.

Выяснилось, что женщина в начале июля на сайте оставила заявку для получения кредита, указав номер своей электронной почты. Ей пришло электронное письмо от неизвестной, которая сказала, что является брокером и готова помочь в оформлении кредита.

В середине июля мнимый брокер сообщила ноябрянке, что кредит одобрен и для его получения необходимо оплатить комиссию за перечисление денежных средств, доставку и страховку.

Ноябрянка была уверена в том, что переписывается с брокером, и перевела более 50 тысяч рублей. После чего лжеброкер перестала выходить на связь, интернет-сайт заблокирован.

Виновному за такое мошенничество грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает гражданам о том, что при заключении виртуальных сделок следует проявлять бдительность во избежание утраты своих денежных накоплений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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