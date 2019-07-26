2019-07-26T15:58:29+03:00
Общество

Конкурс на создание туристического бренда Ямала решили продлить

В числе конкурсантов начинающие авторы и профессионалы
Анна Полякова
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Конкурс на создание туристического бренда Ямала решили продлить Фото: yanao.ruКонкурс на создание туристического бренда Ямала решили продлить Фото: yanao.ru
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Окружной департамент молодёжной политики и туризма по многочисленным просьбам продлевает первый этап конкурса «Туристический бренд Ямало-Ненецкого автономного округа». Новый срок для завершения заявочной кампании - 31 июля. Напомним, автор, который предложит лучший вариант, получит главный приз – 150 тысяч рублей.

Старт конкурса был объявлен 3 июня. Меньше чем за два месяца поступило 22 заявки от художников и дизайнеров из разных уголков Ямала, а также Тюмени, Москвы, Южно-Сахалинска, Свердловской и Кемеровской областей. Все работы разные и по задумке, и по подаче. В числе конкурсантов есть и начинающие авторы, и профессионалы своего дела.

Конкурс проводится с целью формирования узнаваемого имиджа региона, объединения туристской индустрии Ямала под единым брендом.

Участниками могут стать представители креативного бизнеса и физические лица старше 18 лет из любого региона России. Каждый участник или команда может представить не более одной конкурсной работы.

От участников ждут комплексного подхода. Горы Полярного Урала и северное сияние, чумы и олени, ягоды и грибы, газовые вышки и морские порты, национальные орнаменты и элементы быта коренных народов – основа для полёта фантазии самая разнообразная.

26 августа будет дан старт интернет-голосованию. Работа, набравшая наибольшее количество голосов, получит дополнительные баллы на финальном этапе – оценке работ конкурсной комиссией и определении победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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