На Ямале украли нефть на 10 миллионов рублей
В Пуровском районе выявили незаконную врезку в магистральный нефтепровод «Уренгой – Холмогоры». Тем самым была повреждена целостность нефтепровода, что повлекло за собой нарушение его нормальной работы, пояснили в СКР по ЯНАО.
В ходе предварительной проверки сотрудники полиции установили, что в начале июня неизвестные таким способом совершили хищение 480 тонн нефти.
Предприятию АО «Транснефть – Сибирь» нанесен ущерб в особо крупном размере в сумме более 10 миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела по двум статьям «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность» и «Кража». Расследованием занимается отдел по особо важным делам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено лицо, являющееся организатором данного противоправного деяния. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает УМВД России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU