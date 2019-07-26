2019-07-26T15:46:55+03:00
Происшествия

На Ямале украли нефть на 10 миллионов рублей

Злоумышленники провели врезку в магистральный трубопровод
Анна Полякова
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На Ямале украли нефть на 10 миллионов рублей Фото: 89.мвд.рфНа Ямале украли нефть на 10 миллионов рублей Фото: 89.мвд.рф
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В Пуровском районе выявили незаконную врезку в магистральный нефтепровод «Уренгой – Холмогоры». Тем самым была повреждена целостность нефтепровода, что повлекло за собой нарушение его нормальной работы, пояснили в СКР по ЯНАО.

В ходе предварительной проверки сотрудники полиции установили, что в начале июня неизвестные таким способом совершили хищение 480 тонн нефти.

Предприятию АО «ТранснефтьСибирь» нанесен ущерб в особо крупном размере в сумме более 10 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность» и «Кража». Расследованием занимается отдел по особо важным делам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено лицо, являющееся организатором данного противоправного деяния. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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