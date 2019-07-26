2019-07-26T15:20:08+03:00
Наука

Учёные выясняют, чем жили ямальцы четыре тысячелетия назад

Между Яр-Сале и Панаевском сначала жили оседлые рыбаки
Анна Полякова
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Учёные выясняют, чем жили ямальцы четыре тысячелетия назад Фото: yanao.ruУчёные выясняют, чем жили ямальцы четыре тысячелетия назад Фото: yanao.ru
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Ямальские учёные исследуют четыре тысячелетия жизнедеятельности на территории региона. Работы на археологическом памятнике Нгарка-Едётаяха 1, который расположен на одноимённой реке между Яр-Сале и Панаевском, подходят к концу.

Основную массу «сокровищ», обнаруженных ещё при первой разведке в 2015 году, составляют изделия из железа и керамики теутейсалинского типа, битая посуда. В 2017 году, после разведывательной части 2015-го, здесь состоялись первые археологические работы.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

В пресс-службе администрации Ямальского района рассказали, что на площади 100 м², помимо археологических, проводят геоморфологические и геофизические исследования. Благодаря комплексному изучению территории памятника, удалось выяснить, что первые люди начали жить здесь ещё во втором тысячелетии до нашей эры. Сначала они вели оседлый образ жизни, занимаясь рыболовством, затем их сменили кочевники. Последние признаки жизнедеятельности датируются XIII веком нашей эры.

По словам руководителя экспедиции и старший научный сотрудник центра изучения Арктики Андрея Плеханова, изучение этих древних мест массового обитания людей позволяет проследить процесс адаптации человека к суровым северным условиям не только в определённой местности, но и в масштабах мировой истории.

Сейчас учёные уже заканчивают раскопки, чтобы потом выдвинуться в сторону Панаевска в поисках новых мест для исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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