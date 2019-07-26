Грубияна из Нового Уренгоя наказали обязательными работами

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-26T15:02:40+03:00

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Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции. Пьяный 45-летний мужчина 7 мая в помещении учреждения выражался в его адрес нецензурной бранью. Грубиян обматерил правоохранителя в присутствии посторонних лиц.

- Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти, - пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Новоуренгойца судили по статье «Оскорбление представителя власти». В результате в июле суд вынес решение о признании новоуренойца виновным. Ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Полиция разъясняет, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU