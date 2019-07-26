2019-07-26T14:53:02+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» помогло отремонтировать кабинеты в Ярковской школе

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АО «Транснефть – Сибирь» помогло отремонтировать кабинеты в Ярковской школеАО «Транснефть – Сибирь» помогло отремонтировать кабинеты в Ярковской школе
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В Ярковской средней общеобразовательной школе (с. Ярково, Тюменская область) завершен ремонт кабинетов химии, физики и математики, выполненный благодаря финансовой поддержке АО «ТранснефтьСибирь». На ремонтные работы и приобретение интерактивного оборудования, мебели, лабораторных и демонстрационных приборов и стендов АО «Транснефть – Сибирь» направило 4,9 млн рублей.

В кабинетах точных наук школы выполнены работы по замене половых покрытий, отделке и окраске стен, смонтированы подвесные потолки с энергосберегающими светодиодными светильниками, заменены электрика, оконные блоки, двери. В кабинете химии к специальным учебным партам подведены сети водоснабжения и водоотведения. Подключены и готовы к работе интерактивные доски, установлено лабораторное и демонстрационное оборудование.

По словам директора Ярковской школы Оксаны Щукиной, новейшее интерактивное оборудование, возможность проведения сложных опытов повлияют на качество проводимых уроков, позволят расширить возможности педагога при подаче учебного материала. «Все это наверняка заинтересует школьников точными науками, а, значит, в дальнейшем они смогут поступить в средние и высшие учебные заведения на технические направления», – отметила руководитель учебного заведения. В нескольких километрах от с. Ярково находится линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Бачкун» Тюменского управления магистральных нефтепроводов. Дети большинства работников ЛПДС обучаются в Ярковской средней общеобразовательной школе.

В 2019 году АО «Транснефть – Сибирь» в рамках реализации корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть» оказало благотворительную помощь на ремонт и комплектование лабораторным и демонстрационным оборудованием кабинетов химии, физики и математики 14 школам, расположенным на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Объем финансирования превысил 82,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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