В Тазовском районе начали выращивать мальков чира

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-26T14:49:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Собского рыбоводного завода этим летом приступили к выращиванию малька чира (на Ямале его называют щёкур). в садках на реке Таз для восполнения рыбных запасов в водоёме.

- Мы пытаемся организовать в Тазовском районе работу плавучей садковой линии. Садковая линия представляет из себя каркас, в который вставляется садок размером 5 на 5 метров и глубиной – 4 метра, - рассказывает главный инженер Собского рыбоводного завода Александр Киреев.

Именно в плавучей садковой линии будет подрастать молодь одного из ценных видов рыб – чира. В садки на установленных двух линиях на днях выпустили доставленные с Собского завода несколько тысяч мальков. Молодь кормят по графику и периодически взвешивают. Пока молодь щёкура весит всего 0,9-1 грамм. Но спустя два месяца, как утверждают специалисты, каждый такой малёк должен нагулять до 10 грамм.

Молодь пока кормят искусственным кормом, но в садковую линию заплывает и речная живность, что делает рацион более разнообразным.

Специалисты рыбоводного завода отмечают, что такая технология выращивания позволяет выпускать в водоёмы приспособленную к жизни в естественных условиях молодь.

Для восполнения рыбных запасов, считают специалисты, необходимы комплексные меры по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Для этих целей в 2017 году на Ямале было создано ООО «Научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU