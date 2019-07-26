2019-07-26T14:49:08+03:00
Экономика

В Тазовском районе начали выращивать мальков чира

Молодь кормят по графику и периодически взвешивают
Анна Полякова
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В Тазовском районе начали выращивать мальков чира Фото: yanao.ruВ Тазовском районе начали выращивать мальков чира Фото: yanao.ru
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Специалисты Собского рыбоводного завода этим летом приступили к выращиванию малька чира (на Ямале его называют щёкур). в садках на реке Таз для восполнения рыбных запасов в водоёме.

- Мы пытаемся организовать в Тазовском районе работу плавучей садковой линии. Садковая линия представляет из себя каркас, в который вставляется садок размером 5 на 5 метров и глубиной – 4 метра, - рассказывает главный инженер Собского рыбоводного завода Александр Киреев.

Именно в плавучей садковой линии будет подрастать молодь одного из ценных видов рыб – чира. В садки на установленных двух линиях на днях выпустили доставленные с Собского завода несколько тысяч мальков. Молодь кормят по графику и периодически взвешивают. Пока молодь щёкура весит всего 0,9-1 грамм. Но спустя два месяца, как утверждают специалисты, каждый такой малёк должен нагулять до 10 грамм.

Молодь пока кормят искусственным кормом, но в садковую линию заплывает и речная живность, что делает рацион более разнообразным.

Специалисты рыбоводного завода отмечают, что такая технология выращивания позволяет выпускать в водоёмы приспособленную к жизни в естественных условиях молодь.

Для восполнения рыбных запасов, считают специалисты, необходимы комплексные меры по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Для этих целей в 2017 году на Ямале было создано ООО «Научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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