Ямальсккие профилактологи проверили здоровье росгвардейцев

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-26T14:36:51+03:00

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Специалисты Ямальского центра медпрофилактики встретились с сотрудниками Росгвардии. Всего полчаса потребовалось каждому стражу порядка, чтобы узнать важнейшие показатели своего здоровья. Медики определили состояние сердечно-сосудистой системы, уровень холестерина и глюкозы в крови, а также вдали индивидуальные консультации врачей каждому росгвардейцу.

- Сегодня проверить состояние своего здоровья смогли более тридцати силовиков. Практически у всех обследованных уровень холестерина и сахара в крови, а также уровень артериального давления соответствуют норме. Кроме того, у стражей порядка хорошо развита скелетно-мышечная масса, чему, конечно же, способствуют регулярные занятия спортом, - отметил врач-терапевт центра Мария Горбулева.

Выездные обследования уже давно вошли в традицию ямальских врачей. Медики регулярно проводят профилактические осмотры для сотрудников различных предприятий, организаций и учреждений. Такие выезды позволяют обследовать состояние здоровья работников без отрыва от основной деятельности и выявить факторы риска развития заболеваний на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU