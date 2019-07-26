Железнодорожную станцию Нового Уренгоя оборудовали подъёмником для инвалидов

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-26T14:06:55+03:00

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На железнодорожную станцию Нового Уренгоя поступил подъёмник для маломобильных пассажиров. Устройство необходимо для беспрепятственной посадки и высадки инвалидов-колясочников в поезда дальнего следования. Сотрудники вокзала подвезут устройство к нужному составу. Грузоподъёмник выдерживает вес до 300 кг.

- Мы провели технические испытания. Заявленные требования поставщиком соблюдены, - прокомментировал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Как рассказали в правительстве ЯНАО, в регионе проводится системная работа по адаптации объектов социальной и транспортной инфраструктуры к потребностям инвалидов.

Железнодорожные вокзалы округа оснащены санитарно-гигиеническими помещениями, пандусами, доступными входными группами и выделенными местами на стоянке для автомобилей, креслами-колясками.

На железнодорожном транспорте услуги для маломобильных групп населения оказываются в специализированных купе пассажирских поездов «Москва – Новый Уренгой», «Екатеринбург – Новый Уренгой», «Москва – Лабытнанги».

ИСТОЧНИК KP.RU