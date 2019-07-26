2019-07-26T13:42:48+03:00
Происшествия

Пока были в отпуске – сгорела квартира: погорельцам в Тазовском оказывается помощь

Для размещения готов пункт временного пребывания
Анна Полякова
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Пока были в отпуске – сгорела квартира: погорельцам в Тазовском оказывается помощь Фото: 89.mchs.gov.ruПока были в отпуске – сгорела квартира: погорельцам в Тазовском оказывается помощь Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Тазовском 25 июля горел деревянный двухквартирный жилой дом по улице Пристанская. Сообщение о возгорании поступило на пульт ЕДДС около 11 часов утра. Пожар обошелся без пострадавших, сообщили в администрации Тазовского района.

Собственниками квартир в доме являются две семьи - одна семья, находящаяся на территории поселка, сейчас разместилась у родственников, другая находится за пределами Тазовского района.

По предварительным данным в двух квартирах зарегистрированы семь человек. В настоящее время информация о фактически проживающих и зарегистрированных в квартирах людях уточняется.

Всем пострадавшим от пожара будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь. При необходимости для размещения готовы пункт временного пребывания и горячее питание. Также погорельцам положены выплаты из окружного и районного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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