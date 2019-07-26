СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-26T13:14:35+03:00

В Пуровском районе несанкционированные свалки ликвидируют до ноября Фото: puradm.ru

Последнее обследование помоек в этом году проведут в сентябре

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Комиссия по выявлению в Тарко-Сале мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления вместе с волонтерами проекта «Будущее Арктики» проинспектировали свалки.

В состав комиссии входят представители структурных подразделений администрации Пуровского района. Как сообщили в районной администрации, последнее обследование мест несанкционированных свалок в этом году проведут в сентябре.

Районный департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения провел аукцион по подбору подрядных организаций для проведения работ по ликвидации мусорных завалов.

Победителем признано МУП «Дорожно-строительное управление». Планируемый срок завершения работ - ноябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU