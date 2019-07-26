В Пуровском районе несанкционированные свалки ликвидируют до ноября
Комиссия по выявлению в Тарко-Сале мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления вместе с волонтерами проекта «Будущее Арктики» проинспектировали свалки.
В состав комиссии входят представители структурных подразделений администрации Пуровского района. Как сообщили в районной администрации, последнее обследование мест несанкционированных свалок в этом году проведут в сентябре.
Районный департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения провел аукцион по подбору подрядных организаций для проведения работ по ликвидации мусорных завалов.
Победителем признано МУП «Дорожно-строительное управление». Планируемый срок завершения работ - ноябрь 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU