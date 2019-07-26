2019-07-26T13:14:35+03:00
Общество

В Пуровском районе несанкционированные свалки ликвидируют до ноября

Последнее обследование помоек в этом году проведут в сентябре
Анна Полякова
Поделиться:
В Пуровском районе несанкционированные свалки ликвидируют до ноября Фото: puradm.ruВ Пуровском районе несанкционированные свалки ликвидируют до ноября Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

Комиссия по выявлению в Тарко-Сале мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления вместе с волонтерами проекта «Будущее Арктики» проинспектировали свалки.

В состав комиссии входят представители структурных подразделений администрации Пуровского района. Как сообщили в районной администрации, последнее обследование мест несанкционированных свалок в этом году проведут в сентябре.

Районный департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения провел аукцион по подбору подрядных организаций для проведения работ по ликвидации мусорных завалов.

Победителем признано МУП «Дорожно-строительное управление». Планируемый срок завершения работ - ноябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Железнодорожную станцию Нового Уренгоя оборудовали подъёмником для инвалидов
Пока были в отпуске – сгорела квартира: погорельцам в Тазовском оказывается помощь
Администрацию Лабытнанги обвинили в обрушении жилого дома
В Салехарде копятся долги горожан за «коммуналку» из-за отпусков
Ремонт дорог в Надымском районе идет без отставаний
В Надымском районе безработная гостья пыталась обогатиться за счет хозяина
Сотня российских волонтеров испытает «Дух Заполярья» на Ямале
Пуровчанина облапошили интернет-продавцы автозапчастей
Замгубернатора ЯНАО поручил усилить контроль за качеством и сроками капремонтов
Четверых пассажиров авиарейса «Ноябрьск-Москва» оштрафовали
Ямалец может может стать участником мировых соревнований по летнему биатлону
В Новом Уренгое ищут мошенников, выдававших себя за сотрудников банка