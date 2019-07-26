Администрацию Лабытнанги обвинили в обрушении жилого дома

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-26T12:54:58+03:00

В нем проживало 39 человек

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Прокуратура Лабытнанги заинтересовалась ЧП, произошедшим с жилым домом 12 июля. Напомним, 12-и квартирного жилого дома 1988 года постройки частично обрушился. В нем в момент случившегося проживало 39 человек.

Ведомство начало проверку в отношении управляющей компании и администрации Лабытнанги. В результате выяснилось, что один житель обращался в управляющую компанию в связи с проседанием свайного основания здания.

Также стало известно, УК обследование свайного основания не производила, систематическое наблюдение за его техническим состояние не осуществляла, деформация конструктивов фундамента своевременно выявлена не была. В итоге это привело к частичному обрушению многоквартирного дома.

В администрацию города от управляющей компании ежегодно поступали сведения об износе фундамента здания на 85%. Несмотря на это, власти города мер к обследованию многоквартирного дома на предмет необходимости проведения капремонта, либо признания его аварийным, не принималось.

Прокуратура вынесла представления гендиректору управляющей компании и главе администрации Лабытнанги.

Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Органом местного самоуправления многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцам предоставлены временные жилые помещения. Администрации города ждет средств из окружного бюджета. После их поступления горожанам, оставшимся без крова, будет предоставлена социальная выплата на приобретение нового жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU