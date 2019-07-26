2019-07-26T12:31:03+03:00
Экономика

В Салехарде копятся долги горожан за «коммуналку» из-за отпусков

Долг населения составляет 143 миллиона
Анна Полякова
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Из-за отпусков в Салехарде копятся долги горожан за «коммуналку» Фото: salekhard.orgИз-за отпусков в Салехарде копятся долги горожан за «коммуналку» Фото: salekhard.org
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Социально-экономическая ситуация в Салехарде остается стабильной. Об этом говорилось на заседании антикризисного штаба, сообщили в пресс-службе администрации ямальской столицы. Тем не менее, на сегодняшний день сумма долга задолженность управляющих организаций перед АО «Салехардэнерго» составляет более 226 миллионов рублей. Рост незначительный, отметили в мэрии.

По словам представителя ресурсоснабжающего предприятия, работа по взысканию задолженности ведется в штатном режиме. Долг населения составляет 143 миллиона, зафиксирован небольшой рост, связанный с сезонностью. Как отмечают специалисты, такая ситуация происходит ежегодно в связи с отпускным периодом и нормализуется осенью.

Претензионная работа с должниками ведется. В суд подано более тысячи исков. В судебном порядке уже взыскано более 18 миллионов. К злостным неплательщикам применяются меры воздействия вплоть до ограничения или полного приостановления коммунальных ресурсов. С тем, кто попал в сложную финансовую ситуацию, компания заключает договора на реструктуризацию долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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