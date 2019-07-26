Ремонт дорог в Надымском районе идет без отставаний

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-26T12:17:53+03:00

Горожан просят быть осторожнее при изменении маршрута в связи в дорожными работами

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В Надыме 26 июля ведется ремонт на подъездной дороге к аэропорту, на улицах Комсомольская и Геологоразведчиков. Горожан просят быть осторожнее и внимательнее к дорожным знакам.

Как сообщили в администрации Надымского района, работы по ремонту дорожно-уличной сети продолжаются. Благоустройством проезжей части и тротуаров занимается подрядная организация ООО «Уренгойдорстрой».

На улице Геологоразведчиков устанавливают бортовой камень, формируют укрепительные полосы. На выезде из города завершен демонтаж старого покрытия, ведется укладка нового.

Участок дороги от Надыма до аэропорта – это 6 километров - будет закатан в новый асфальт за 8 дней. По краям новой дороги будет посеяна трава.

Совсем скоро начнётся установка бортового камня на парковом проезде. Накануне подрядчик возобновил работы на набережной. Будет демонтироваться старое дорожное полотно, а после - производиться укладка асфальта. Новое покрытие в два километра должно быть готово во второй декаде сентября. По словам представителей подрядной организации, отставаний от графика нет. Все работы выполняются в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU