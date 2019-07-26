2019-07-26T12:01:11+03:00
Происшествия

В Надымском районе безработная гостья пыталась обогатиться за счет хозяина

Женщина украла банковскую карту и выяснили пин-код
Анна Полякова
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В Надымском районе безработная гостья пыталась обогатиться за счет хозяинаВ Надымском районе безработная гостья пыталась обогатиться за счет хозяинаФото: Ольга Крыльцова
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Надымские сотрудники угрозыска раскрыли кражу денег у местного жителя. Выяснилось, что очистила банковскую карту 59-летнего жителя поселка 33-летняя неработающая, ранее судимая жительница поселка. В мае гостья, находясь в квартире мужчины, похитила карту хозяина. Она знала пин-код, а потому легко перевела и сняла деньги на личные нужды.

- В результате владельцу банковской карты причинен значительный материальный ущерб в размере более 71 тысячи рублей, - пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В отделе полиции женщина призналась в содеянном, написала явку с повинной. На нее завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Ведется следствие.

Полицейские напоминают, что хранить пин-коды от банковских карт нужно в недоступных для посторонних лиц местах, не сообщать секретные данные по банковским картам малознакомым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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